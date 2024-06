Manfredonia, il sindaco La Marca conferma il comandante della Polizia Locale

Con il decreto numero 3 il neo sindaco di Manfredonia Domenico La Marca ha confermato l’incarico di Comandante della Polizia Locale al Dott. Donato Sangiorgio.

La nomina è in via temporanea e fino alla durata della vigenza della convenzione in essere tra il Comune di Manfredonia e il Comune di Torremaggiore.