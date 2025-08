[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il sindaco disciplina gli orari di accesso agli uffici comunali da parte del pubblico

Il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca

DECRETA

che, sino alla adozione del provvedimento organico regolante l’accesso agli uffici comunali, con

particolare riferimento a quelli di Palazzo San Domenico, si dispone quanto segue:



1) L’accesso del pubblico agli uffici di Palazzo San Domenico è consentito solamente nelle ore

prestabilite di apertura al pubblico: 10,30-12,30 del martedì e giovedì e 16,45-18,30 del martedì

(eccetto agosto);

2) Fuori degli orari consentiti, l’accesso è permesso, soltanto dietro esplicita autorizzazione

del Sindaco, dell’Assessore o del responsabile dell’Ufficio presso il quale il soggetto esterno, ha

necessità di accedere. L’autorizzazione è rilasciata all’operatore della portineria. In assenza di

autorizzazione, l’accesso sarà negato;

3) Resta disciplinato nelle attuali modalità l’accesso agli uffici URP, Protocollo, Facilitazione

Digitale, Impianti Termici, posizionati direttamente su Piazza del Popolo, nonché a tutti gli uffici

con accesso diretto dall’esterno;

4) Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed il responsabile del procedimento del servizio

portineria provvederanno, con ogni sollecitudine, ad attuare modalità operative tecnologiche per

la regolazione e controllo degli accessi, salvaguardate le vigenti prescrizioni in materia di

trattamento dei dati personali, per quanto necessario;

5) Il Comando di Polizia Locale provvederà ad attuare, nei limiti, delle effettive possibilità

operative, apposite misure organizzative per assicurare la presenza di un proprio operatore negli

orari di apertura al pubblico.