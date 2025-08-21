[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il programma religioso della Festa Patronale 2025

CHIESA CATTEDRALE

Programma Manifestazioni religiose

DAL 22 agosto ORE 18.30: ROSARIO, NOVENA, VESPRI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Pellegrini di Speranza con le Associazioni laicali

22 agosto: UAL Pia Unione Amici di Lourdes, celebrata don Andrea Lauriola;

23 agosto: Parrocchia San Lorenzo Maiorano, Cattedrale;

24 agosto: AC Azione Cattolica, celebrata da don Giovanni Totaro – Assistente diocesano;

25 agosto: Pastorale giovanile, celebrata da don Nicola Pio Castriotta – Responsabile;

26 agosto: RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO, celebrata da don Giovanni Granatiero;

27 agosto: SCOUT, celebrata da don Antonio Di Candia;

28 agosto: FIGLI AMATI, celebrata da don Andrea Lauriola.

Venerdì 29 agosto:

ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI della Solennità della BEATA VERGINE MARIA di

SIPONTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia –

Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della Cattedrale.

ore 19.30: Celebrazione Eucaristica, celebrata da don Stefano Mazzone presidente del Capitolo Sipontino.

Sabato 30 agosto: SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO.

SS. Messe alle ore 6.00; 7.00; 8.00; 9.30

Ore 11.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua

Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo,

con la partecipazione delle Autorità civili e militari.

Ore 16.30: Recita del Santo Rosario e SS Messe: ore 17.00; 18.00; 19.00.

Domenica 31 agosto:

SS. Messe, alle ore 7.00; 8.00; 9.30 e 10.30.

Ore 17.30: PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che

percorrerà il seguente itinerario. (Trasmessa in diretta su Radio Manfredonia Centro)

Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta

Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G.

Matteotti, viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII,

Cattedrale.

(Al termine del messaggio alla città dell’arcivescovo, Ave Maria di Charles Gounod cantata da Sipontina

Prencipe).

Lunedi 1 settembre: FESTA DI SANT’ ANDREA APOSTOLO

Ore 11.00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, CELEBRAZIONE EUCARISTICA

presieduta da Don Livio Di Iasio, Rettore della Chiesa.

Ore 17.00: PROCESSIONE DEL SIMULACRO DEL SANTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre

Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, secondo il seguente

itinerario:

Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio.

Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare.

Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.

Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA,

presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San

Giovanni Rotondo.