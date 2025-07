[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il programma della Festa del Carmine 2025

Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 2025

Santa Maria del Carmine – Manfredonia

DAL 7 AL 15 LUGLIO (OGNI SERA)

Ore 17:45 – Rosario meditato e a seguire celebrazione solenne dei Vespri

Ore 19:00 – S. Messa presieduta dai sacerdoti di Manfredonia

Confessioni: tutti i giorni, in base alla disponibilità dei sacerdoti

Ore 20:15 – Recita del Rosario nei seguenti punti del territorio parrocchiale:

vicolo Gorizia, via I Maggio, via Pizzigoni, via Rivera, cortile Pasubio, via Maramarco, via S. Francesco (c/o oratorio Associazione Don Bosco).

Sabato 12 Luglio

Ore 20:00 – Veglia di preghiera eucaristica/mariana a cura della comunità parrocchiale

Martedì 15 luglio

Durante la S. Messa, benedizione e consegna degli scapolari della Madonna del Carmine

MARTEDÌ 16 LUGLIO

*SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO*

SS. Messe:

6:00 – 7:30 – 9:00 – 10:30 – 12:00 (preceduta dalla supplica alla Santa Vergine )

Ore 8:00 e 18:15 – Sparo di mortaretti e giro per le vie della parrocchia della banda “Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposito

Ore 17:30 – Santo Rosario e Vespri solenni

Ore 18:30 – S. Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo, p. Franco Moscone

Ore 19:30 – Processione con il quadro della Beata Vergine del Monte Carmelo

Percorso:

chiesa parrocchiale, corso Manfredi, via Palatella, piazza Marconi, via Maddalena, via De Florio, corso Roma, via Seminario, via di Porta Pugliese, via Palatella, via Coppa delle Vigne, via Coppa Santa, via XXIV Maggio, via La Castellana, via Maramarco, via Palatella, via I Maggio, via Capitano Valente, zona adiacente il cimitero, via Ripa di Sasso, piazza S. Camillo de Lellis, via S. Francesco, via Tribuna, via A. Ospedale Orsini, corso Manfredi, rientro nella chiesa parrocchiale

ALTRE MANIFESTAZIONI

Lunedì 14 Luglio – Ore 21:00

“CARMINE IN FEST”

Concerto di musica Folk con “Li Spruvvist”

Martedì 15 Luglio – Ore 20:30

“Totus Tuus – SULLE ORME DI MARIA”

Concerto Mariano per solisti, pianoforte e terzetto d’archi

Mercoledì 16 Luglio – Ore 21:00

“TRIBUTO A PINO DANIELE”

a cura del gruppo musicale “ScarraFoni”

L’addobbo floreale in chiesa e al trono della Madonna è offerto dalla ditta “L’Orchidea” di Antonio e Gaetano Paglione.

Sul sagrato della chiesa e per il corso luminarie fornite dalla ditta “Mastrangelo”.

Si ringrazia per la gentile collaborazione:

il Sindaco, l’Amministrazione Comunale di Manfredonia, i muratori, le imprese edili, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, LA BANDA “CITTÀ DI MANFREDONIA” e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa

“Santa Maria, donna bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, riconciliaci con la bellezza.

Facci comprendere che sarà la bellezza a salvare il mondo.”

(Don Tonino Bello)

DON ANDREA e la COMUNITà PARROCCHIALE