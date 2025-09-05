Eventi Manfredonia
Manfredonia, il programma del Mangiamare
Dal 5 al 7 settembre Largo Diomede diventa il cuore pulsante del Mangiamare, la grande festa del mare di Manfredonia.
Tre giornate tra gusto, musica, cultura e comunità, per celebrare insieme le nostre radici e il legame speciale con il mare.
Con il claim “Assapora il mare, celebra la tradizione”, vi aspettiamo per vivere un’esperienza che unisce generazioni e racconta l’anima autentica della città.
Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Russo, ai volontari e ai motopescherecci Genoveffa Madre e Nuova Laura, che porteranno a riva il pescato esclusivo del festival.
Save the date!
5-6-7 settembre
Largo Diomede, Manfredonia