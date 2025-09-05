Eventi Manfredonia

Manfredonia, il programma del Mangiamare

Redazione5 Settembre 2025
Dal 5 al 7 settembre Largo Diomede diventa il cuore pulsante del Mangiamare, la grande festa del mare di Manfredonia.

Tre giornate tra gusto, musica, cultura e comunità, per celebrare insieme le nostre radici e il legame speciale con il mare.

Con il claim “Assapora il mare, celebra la tradizione”, vi aspettiamo per vivere un’esperienza che unisce generazioni e racconta l’anima autentica della città.

Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Russo, ai volontari e ai motopescherecci Genoveffa Madre e Nuova Laura, che porteranno a riva il pescato esclusivo del festival.

Save the date!

📅 5-6-7 settembre

📌 Largo Diomede, Manfredonia

