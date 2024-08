Manfredonia, il percorso della Processione di Maria SS di Siponto

PROCESSIONE DELL’ICONA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO ORE 17.30

Itinerario

Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, Ospedale Civile San Camillo, via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Papa Giovanni XXIII, Cattedrale.