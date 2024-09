Manfredonia, il Consigliere Matteo La Torre riceve per la delega in materia di Bandi, Finanziamenti e PNRR

OGGETTO: Conferimento delega al consigliere comunale Matteo LA TORRE ai sensi dell’art. 23 comma 3

del vigente Statuto Comunale.



IL SINDACO

Visto il D.L. 267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l’art. 42, comma 3,

il quale prevede che “Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione,

all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o

del Presidente della provincia e dei singoli assessori”;



Visto l’art. 23, comma 3 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che il Sindaco può affidare

deleghe a consiglieri comunali per particolari esigenze amministrative;



Preso atto che l’affidamento di incarichi a consiglieri comunali non può comportare l’adozione di

atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività collaborativa per

l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;



Ritenuto di garantire una maggiore efficacia della attività amministrativa attraverso il supporto

collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di consiglieri comunali incaricati;

Che a tale fine risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato comma 3 dell’art. 23 dello

Statuto Comunale e, per l’effetto, affidare a consigliere comunale la delega, nei termini, in cui innanzi di

alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carico al sottoscritto;

Sentita la Giunta Comunale;

DECRETA

Di conferire delega, nei limiti di cui in premessa, al Consigliere Comunale, Matteo LA TORRE in materia di

Bandi, Finanziamenti e PNRR;

Da atto che:

 il consigliere delegato avranno compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione

esclusivamente propositiva e di consulenza;

 l’incarico e la delega assegnata con il presente atto dovrà essere svolta di supporto al Sindaco,

al quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta, come pure alla

Giunta Comunale ed ove occorra anche al Consiglio Comunale per l’adozione degli eventuali

provvedimenti di rispettiva competenza;

 il consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri

decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non

potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di

competenza del Sindaco e, comunque, non potrà adottare atti di gestione spettanti al personale

comunale;

 per l’esercizio della presente delega al Consigliere LA TORRE non sarà dovuto alcun

compenso aggiuntivo.

DISPONE

Che il presente atto sia notificato all’interessato, che firmerà per accettazione, pubblicato nei modi dilegge e comunicato al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai Settori Comunali.