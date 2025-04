[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il comandante Marasco mette in sicurezza la SP 59 in attesa della rimozione di una carcassa di un cinghiale

Un automobilista che subisce un danno a causa di un incidente con cinghiale può chiedere il risarcimento?

Gli animali selvatici, in particolare i cinghiali, sono sempre più presenti su strade urbane, extraurbane e nei centri abitati e in alcune città è diventanto addirittura un fenomeno incontrollabile. Ho subiti chiamo il 112 NUE, per i dovuti provvedimenti di legge in materia di sicurezza stradale, ambientale e sanitaria.

La responsabilità per danni a cosa o persone è differente a seconda che l’urto coinvolga un veicolo e un animale selvatico (ad esempio un cinghiale) oppure un veicolo e un animale da allevamento (come bovini e ovini) In caso di incidente stradale con cinghiale, la responsabilità per i danni ricade generalmente sulla Regione. La Regione Puglia è responsabile in quanto gestore della fauna selvatica. Se l’incidente avviene in autostrada, la responsabilità ricade sui proprietari della Autostrada. Giuseppe Marasco

