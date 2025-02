[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il cittadino Giuseppe ripulisce il Parco Lama Scaloria

Non è e non sarà la prima volta: il cittadino Giuseppe Delmuscio ha ripulito l’area del Parco Lama Scaloria.

“L’ho fatto per non ritrovarmi una foresta in casa” dice “devo fare la mia parte”.

Tanti i complimenti a Giuseppe anche da componenti dell’amministrazione comunale.