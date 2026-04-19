Manfredonia
Manfredonia, il calendario delle disinfestazioni da domani
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Manfredonia, il calendario delle disinfestazioni da domani
Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, ASE S.p.A. interviene su tutto il territorio comunale con un ciclo di disinfestazione adulticida.
Dalle ore 01:00 alle 06:00
CALENDARIO INTERVENTI:
• 20 aprile → Monticchio – Centro
• 21 aprile → Centro – Stazione / Porta Foggia – Viale Kennedy
• 22 aprile → Siponto – Secondo Piano di Zona – D32 – Comparti
• 23 aprile → Riviera – Frazione Montagna – Borgo Mezzanone
• 24 aprile → Case Sparse – Zona Industriale D46
Durante gli interventi:
•non lasciare all’esterno alimenti o indumenti
•tenere chiuse le finestre
Un’azione importante per la tutela della salute pubblica e il decoro urbano.
In caso di maltempo, il calendario potrà subire variazioni