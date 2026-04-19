Manfredonia

Manfredonia, il calendario delle disinfestazioni da domani

Redazione19 Aprile 2026
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Manfredonia, il calendario delle disinfestazioni da domani

Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, ASE S.p.A. interviene su tutto il territorio comunale con un ciclo di disinfestazione adulticida.

🕐 Dalle ore 01:00 alle 06:00

📍 CALENDARIO INTERVENTI:

• 20 aprile → Monticchio – Centro

• 21 aprile → Centro – Stazione / Porta Foggia – Viale Kennedy

• 22 aprile → Siponto – Secondo Piano di Zona – D32 – Comparti

• 23 aprile → Riviera – Frazione Montagna – Borgo Mezzanone

• 24 aprile → Case Sparse – Zona Industriale D46

Durante gli interventi:

•non lasciare all’esterno alimenti o indumenti

•tenere chiuse le finestre

Un’azione importante per la tutela della salute pubblica e il decoro urbano.

ℹ️ In caso di maltempo, il calendario potrà subire variazioni

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Redazione19 Aprile 2026