Manfredonia, il 3 novembre la nomina degli scrutatori

IL SINDACO



VISTA la legge regionale del 28 gennaio 2005, n. 2 recante “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale” della Puglia;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. l08, e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTO l’articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

VISTO l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

VISTO l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

VISTO l’articolo 1, comma l, del decreto legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia n. 512 del 24 settembre 2025 con il quale sono stati indetti i comizi per il rinnovo degli organi elettivi convocando i comizi per i giorni di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 03/11/2025 alle ore 11:30 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.



Manfredonia, addì 01/11/2025

IL SINDACO

Dott. Domenico la MARCA



