Manfredonia, il 28 settembre l’8a edizione della Re Manfredi Run

La Re Manfredi Run è pronta a tornare con la sua 8ª edizione domenica 28 settembre, un appuntamento imperdibile per appassionati di corsa e spettatori. Questa manifestazione sportiva, che si sviluppa tra le strade del centro storico di Manfredonia e il suggestivo lungomare di Siponto, con partenza dal Porto Turistico “Marina del Gargano”, è ormai un punto di riferimento per chi ama lo sport, il divertimento e uno stile di vita sano.



La Re Manfredi Run non è solo una competizione, ma un’esperienza unica che permette di correre tra i luoghi più affascinanti della città. Il percorso, certificato FIDAL, prevede una gara Agonistica e Non Competitiva di 10 km e la Family RUN di 5 km, offrendo ai partecipanti l’opportunità di attraversare siti storici e paesaggi mozzafiato, come il castello svevo-angioino, la statua di Re Manfredi, la villa comunale e il cuore del centro storico. La partenza dal Porto Turistico e l’arrivo sulla passerella che si affaccia sul mare rendono il tracciato ancora più spettacolare, con musica lungo il percorso ad accompagnare i runner.



La manifestazione è aperta a tutti, dai corridori più esperti agli appassionati che vogliono vivere una giornata di sport e condivisione. Oltre alla competizione principale, che richiamerà atleti di livello nazionale e internazionale, sono previste anche una corsa non competitiva di 10 km e la Family RUN di 5 km, pensata per famiglie e amici a quattro zampe. Un’occasione speciale per unire sport, inclusività e divertimento in un’unica grande festa.