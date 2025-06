[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il 28 giugno il Memorial Pietro Sorano

Si terrà sabato 28 giugno presso lo Stadio Miramare di Manfredonia il 5° Memorial Pietro Sorano

Si tratta di un quadrangolare in memoria e in onore di Pietro, aperto a chi lo ha conosciuto, amato ed apprezzato, per ricordarlo in una giornata interamente dedicata a lui e ai suoi amici.