Eventi Manfredonia

Manfredonia, il 26 giugno torna Fichi di Puglia

Redazione5 Aprile 2026
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Dopo il successo della prima edizione, Fichi di Puglia torna con una nuova esperienza tutta da vivere.

Un percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze pugliesi, ai sapori autentici e ai prodotti del territorio, immersi in un’atmosfera fatta di convivialità, musica e vita di piazza.

  • Nel cuore di Piazza Duomo
  • 26 giugno

Un’atmosfera fatta di convivialità, profumi, musica e quella magia tutta pugliese che trasforma una piazza in un luogo da condividere, vivere e ricordare.

Quest’anno, oltre alla formula che avete già amato, arriveranno anche nuove sorprese… ma per quelle, c’è ancora tempo.

Segnate la data. Il resto ve lo raccontiamo presto.

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Redazione5 Aprile 2026