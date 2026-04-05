Eventi Manfredonia
Manfredonia, il 26 giugno torna Fichi di Puglia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Dopo il successo della prima edizione, Fichi di Puglia torna con una nuova esperienza tutta da vivere.
Un percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze pugliesi, ai sapori autentici e ai prodotti del territorio, immersi in un’atmosfera fatta di convivialità, musica e vita di piazza.
- Nel cuore di Piazza Duomo
- 26 giugno
Un’atmosfera fatta di convivialità, profumi, musica e quella magia tutta pugliese che trasforma una piazza in un luogo da condividere, vivere e ricordare.
Quest’anno, oltre alla formula che avete già amato, arriveranno anche nuove sorprese… ma per quelle, c’è ancora tempo.
Segnate la data. Il resto ve lo raccontiamo presto.