Manfredonia, i volontari della Croce Rossa impegnati nelle giornate di raccolta del farmaco

I volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia sono impegnati nelle Giornate di Raccolta del Farmaco, un’importante iniziativa di solidarietà promossa dal Banco Farmaceutico per sostenere le persone e le famiglie che vivono condizioni di fragilità sanitaria ed economica.

Durante queste giornate, chi lo desidera può recarsi nelle farmacie aderenti e donare un farmaco da banco, contribuendo concretamente ad aiutare chi non può permettersi cure essenziali.

I nostri volontari sono presenti per informare, sensibilizzare e accompagnare i cittadini in questo gesto semplice ma fondamentale, perché la salute è un diritto e la solidarietà può fare davvero la differenza.

Un grazie speciale a tutti coloro che stanno partecipando e che, con una piccola donazione, stanno regalando cura, attenzione e speranza.