Politica Manfredonia
Manfredonia, i sei candidati al Consiglio Regionale. Ne arriveranno altri?
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, i sei candidati al Consiglio Regionale. Ne arriveranno altri?
in ordine di ufficializzazione candidatura
- Innocenza Starace – Alternativa Verdi Sinistra – candidato presidente Antonio Decaro
- Paolo Campo – Partito Democratico – candidato presidente Antonio Decaro
- Liliana Rinaldi – Fratelli d’Italia – candidato presidente Luigi Lobuono
- Ugo Galli – Forza Italia – candidato presidente Luigi Lobuono
- Gianluca Totaro – Movimento 5 Stelle – candidato presidente Antonio Decaro
- Libero Palumbo – Decaro Presidente – candidato presidente Antonio Decaro