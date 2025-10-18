Politica Manfredonia

Manfredonia, i sei candidati al Consiglio Regionale. Ne arriveranno altri?

Redazione18 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, i sei candidati al Consiglio Regionale. Ne arriveranno altri?

in ordine di ufficializzazione candidatura

  • Innocenza Starace – Alternativa Verdi Sinistra – candidato presidente Antonio Decaro
  • Paolo Campo – Partito Democratico – candidato presidente Antonio Decaro
  • Liliana Rinaldi – Fratelli d’Italia – candidato presidente Luigi Lobuono
  • Ugo Galli – Forza Italia – candidato presidente Luigi Lobuono
  • Gianluca Totaro – Movimento 5 Stelle – candidato presidente Antonio Decaro
  • Libero Palumbo – Decaro Presidente – candidato presidente Antonio Decaro
Redazione18 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]