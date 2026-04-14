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Manfredonia, i ringraziamenti della famiglia Farfalletta

A tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni così intensi e difficili per la scomparsa del nostro amato papà, Oronzo.

Le parole non basteranno mai a esprimere la gratitudine che io e la mia famiglia proviamo. La vostra presenza, i vostri abbracci, i messaggi e i silenzi condivisi sono stati un conforto immenso.

Un grazie speciale va a tutta la famiglia del Manfredonia Calcio 1932 , al _presidente Gianni Rotice e alla sua famiglia: ci siete stati vicini con un affetto sincero che non dimenticheremo mai.

Un ringraziamento di cuore al mio responsabile del _settore giovanile Scuola Calcio Piccoli Delfini , Luca Totaro , per la vicinanza, la sensibilità e il sostegno che non sono mai mancati.

Un grazie commosso alla Gradinata Est per aver omaggiato papà prima del fischio iniziale: un gesto che ci ha toccato profondamente.

Grazie a tutti i ragazzi de L’Isola che non c’è, ai vecchi amici del Civicocinque Americanbar , dello Sweet Point e del Bar Fiore F.lli Bisceglia che per anni sono stati una seconda famiglia per papà, accogliendolo ogni mattina con un “buongiorno” che per lui valeva più di mille discorsi.

Ringraziamo inoltre tutte le testate giornalistiche che hanno ricordato papà con parole bellissime, in particolare Ilsipontino Net e StatoQuotidiano Manfredonia – Gargano – Basso Tavoliere , e i tanti giornalisti e rappresentanti politici che hanno voluto omaggiarlo.

Sicuramente, nell’emozione di questi giorni, potremmo aver dimenticato qualcuno. Se è successo, perdonateci: sappiate che nella vita terrena papà ha amato ognuno di voi come voi avete amato lui.

Il vostro affetto ci aiuta ad andare avanti. Grazie a tutti, dal profondo del cuore.

La famiglia Farfalletta