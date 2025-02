[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, i ragazzi di ‘Fuori rotta’ avviano un clean-up nel centro storico

Questa mattina, un gruppo di giovani dell’associazione “Fuori Rotta” ha dato il via a un’azione di clean-up nelle strade del centro storico di Manfredonia, ripulendo Corso Manfredi e il fossato del Castello Svevo Angioino. L’iniziativa, nata spontaneamente dalla volontà dei ragazzi, ha visto anche la collaborazione di due operatori ecologici di ASE Spa, in un’ottica di sinergia tra cittadini e istituzioni per la tutela dell’ambiente.

“Questa iniziativa è un segnale di grande sensibilità e di impegno civico – ha dichiarato il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca –. I ragazzi di ‘Fuori Rotta’ dimostrano con il loro esempio come sia possibile, con piccoli gesti concreti, migliorare il decoro urbano e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. Come amministrazione, sosteniamo con convinzione azioni come questa e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare ai prossimi appuntamenti.”

L’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e operatori del servizio di igiene urbana: “Non si tratta di puntare il dito contro chi si occupa della pulizia della città, anzi! È un modo per affiancare il loro lavoro e per sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare gli spazi comuni. La tutela dell’ambiente passa da un cambiamento culturale, e il contributo di questi giovani è un passo fondamentale in questa direzione.”

L’iniziativa di oggi rappresenta solo il primo di una serie di incontri dedicati alla pulizia e alla cura del territorio. I ragazzi di “Fuori Rotta” hanno già in programma nuovi clean-up e invitano tutta la cittadinanza a partecipare attivamente.

L’amministrazione comunale ringrazia i promotori dell’evento e conferma il proprio impegno a supportare e valorizzare iniziative che puntano al benessere della comunità e alla tutela dell’ambiente.