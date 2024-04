Manfredonia, i convocati per la sfida al Rotonda

Ultimo allenamento della settimana per i sipontini, impegnati questa mattina sul sintetico del Miramare per definire gli ultimi accorgimenti tattici in vista del match di domani col Rotonda.

Al termine della rifinitura, mister Cinque ha diramato l’elenco dei 23 convocati per la gara di domani pomeriggio: assenti lo squalificato Carbonaro ed il lungodegente Taormina.

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Borrelli, Paduano, Palma

Difensori: Bamba, De Luca, Fissore, Forte, Konate, Spina, Viti

Centrocampisti: Amabile, Cicerelli, De Vito, Giacobbe, Hernaiz, Prencipe, Sfrecola

Attaccanti: Achik, Babaj, Balba, Calemme, Esposito, Orlando