Manfredonia, i 100 anni di Filomena Castrignano

🎉 In questa bella domenica di novembre la nostra comunità ha festeggiato la nostra concittadina Filomena Castrignano, che ha compiuto 100 anni, un’occasione per riflettere sul valore dell’esperienza, della saggezza e delle tradizioni che arricchiscono la vita di tutti.

🎂 In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Domenico la Marca e il consigliere comunale Nicola Mangano hanno portato alla nostra “centenaria” i più sentiti auguri, esprimendo a nome di tutta Manfredonia,affetto e gratitudine per l’esempio di forza, dedizione e impegno che ci avete dato in questi anni. Il vostro coraggio e la vostra passione hanno ispirato ognuno di noi, e grazie al vostro lavoro, la nostra comunità è cresciuta e si è rafforzata.

❤️A Filomena Castrignano, l’augurio di continuare a vivere ogni giorno circondate dall’affetto di familiari e amici. Manfredonia è orgogliosa di voi!