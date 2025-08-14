[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, grande successo per il revival con i ‘Sovrani’

Con il concerto de I Sovrani si è chiuso ieri il Manfredonia Revival, con la musica anni ’70, ’80 e ’90 che ha fatto ballare la Rotonda del Lungomare della città sipontina.

I Sovrani hanno intrattenuto il pubblico con un repertorio di grandi classici e grandi ballate, facendo cantare generazioni diverse, regalando momenti di pura gioia e partecipazione.