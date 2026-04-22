Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, grande evento bianconero il 18 giugno: il Juventus Official Club annuncia Alessio Tacchinardi

Il Juventus Official Club Manfredonia annuncia ufficialmente l’organizzazione dell’evento “Solidarietà e Campioni”, in programma il prossimo 18 giugno a Manfredonia.

Protagonista della giornata sarà Alessio Tacchinardi, storico centrocampista della Juventus e figura simbolo del club tra gli anni Novanta e Duemila, che ha contribuito in maniera determinante ai successi bianconeri in Italia e in Europa.

Il suo palmarès testimonia una carriera di altissimo livello:

* 5 Scudetti (1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03)

* 1 UEFA Champions League (1995/96)

* 1 Coppa Intercontinentale (1996)

* 1 Supercoppa UEFA (1996)

* 1 Coppa Italia (1994/95)

* 4 Supercoppe Italiane (1995, 1997, 2002, 2003)

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione dei valori sportivi e della solidarietà, con l’obiettivo di coinvolgere tifosi, appassionati e cittadinanza in un momento di condivisione e partecipazione.

All’evento prenderanno parte anche rappresentanti delle istituzioni locali e imprenditori del territorio, uniti dalla passione per i colori bianconeri e dalla volontà di sostenere iniziative che valorizzano lo sport come strumento di coesione sociale.

L’evento rappresenterà inoltre un passaggio significativo per il club organizzatore, che celebrerà nell’occasione il primo anniversario dalla sua fondazione, confermando il proprio ruolo attivo nel tessuto sociale e sportivo del territorio.

Per ulteriori informazioni:

Juventus Official Club Manfredonia – Ufficio Stampa