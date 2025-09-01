[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, gran finale del progetto Emozioniamoci insieme

Il sipario sta per alzarsi sull’attesissimo Gran Finale del progetto Emozioniamoci Insieme, ideato dall’Associazione La Fenice APS e promosso dalla Regione Puglia nell’ambito di Puglia Capitale Sociale 3.0. Un’iniziativa che ha saputo intrecciare arte, cultura, tradizione e inclusione in un percorso partecipativo e coinvolgente, capace di lasciare un segno profondo nella comunità.

A condurre l’evento, due volti noti e amati della città di Manfredonia: Stefania Consiglia Troiano e Matteo Perillo, un duo di presentatori sipontini che con la loro energia e simpatia sapranno guidare il pubblico tra momenti di riflessione e puro intrattenimento.

Il vero colpo di scena sarà la presenza del prestigiatore Mauro Ludovico, pronto a incantare i presenti con uno spettacolo che fonde magia e comicità. Un viaggio tra illusioni e risate, dove il divertimento si mescolerà all’incanto, regalando emozioni autentiche a grandi e piccini.

Il progetto Emozioniamoci Insieme ha rappresentato un laboratorio di esperienze condivise tra le varie realtà associative di Manfredonia, dove ogni attività è stata pensata per valorizzare la diversità e promuovere l’inclusione. Tra i momenti più significativi, l’incontro tra gli amici dell’Anffas e alcune aspiranti Miss, protagonisti nella creazione delle t-shirt indossate durante l’evento di Miss Bellezza Italiana.

Un gesto semplice, ma potente, che racconta la bellezza dell’incontro, il rispetto per ogni unicità e l’amore per il prossimo.

Nel corso del progetto, numerosi laboratori hanno animato la comunità: Arte e fotografia, per esprimere emozioni e raccontare storie; Cucina e tradizioni locali, per riscoprire antichi sapori e aspetti culturali del territorio; Storytelling e narrazione, per dare voce a esperienze e vissuti.

Ogni attività ha avuto un unico obiettivo: rendere la comunità più accogliente, più consapevole, più unita.

Il Gran Finale sarà molto più di uno spettacolo: sarà una festa, un’occasione per divertirsi, riflettere e condividere. Tante sorprese attendono il pubblico, in una serata che promette di essere indimenticabile.

Allora vi aspettiamo

Venerdì 5 settembre, ore 19:30 – Teatro San Michele. Emozioniamoci insieme, ancora una volta.