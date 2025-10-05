Manfredonia, Giubileo Diocesano dei Ministranti
Domenica 26 ottobre 2025
Manfredonia
A tutti i ministranti della Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, siamo lieti di invitarvi al Giubileo Diocesano dei Ministranti, che si terrà domenica 26 ottobre 2025 a partire dalle ore 9.30 presso la Chiesa di Santa Chiara in Manfredonia.
Il programma prevede:
• ore 9.30 Arrivo e Accoglienza, Chiesa di Santa Chiara
• ore 10.00 Testimonianza Vocazionale di Nicola Camporiondo, giovane influencer cattolico
• ore 11.00 Santa Messa Giubilare presieduta dall’Arcivescovo Sua Ecc. za Rev. Mons. Franco Moscone, Cattedrale di Manfredonia
• ore 12.00 Vocazioni a confronto, Cattedrale
• ore 13.00 Pranzo a sacco, Salone del Seminario Diocesano
• ore 15.00 Attività e Giochi, Seminario Diocesano
• ore 16.00 Rientro
Si raccomanda di portare l’abito da ministrante.
Per maggiori informazioni, contattare il Servizio di Pastorale Giovanile e Vocazionale