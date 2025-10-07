[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Giornata Mondiale della Vista con il prof. Filippo Cruciani

Giovedì 9 ottobre alle ore 18 ci sarà un incontro pubblico dedicato alla Giornata Mondiale della Vista, presso la Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” del Comune di Manfredonia.

L’appuntamento vedrà la partecipazione del prof. Filippo Cruciani, già docente di Oftalmologia presso l’Università La Sapienza di Roma e Direttore scientifico della rivista Oftalmologia Sociale, che interverrà su prevenzione visiva e patologie oculari.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della Giornata Mondiale della Vista della Fondazione IAPB Italia ETS, organizzata dalla Louis Braille Società Cooperativa Sociale ONLUS in collaborazione con l’APS Diomedes e con il patrocinio della Città di Manfredonia e del Lions Club Manfredonia.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e rappresenterà un momento di sensibilizzazione sull’importanza della tutela della vista e della prevenzione, valori centrali nella missione della nostra Cooperativa.