Manfredonia, Gimar replica all’assessora Valentino: “Confondere larvicida con adulticida è un errore grave”

Gentile assessora,

l’intervento programmato per le ore 00:01 del 12 agosto è stato annullato dalla scrivente per un motivo molto chiaro: il servizio concordato era adulticida, ma nel comunicato di ASE, diffuso solo intorno alle 19 a uffici già chiusi, si parlava invece di trattamento antilarvale.

Le differenze non sono un dettaglio:

•Il larvicida si applica in tombini, caditoie e ristagni d’acqua, di giorno, senza particolari restrizioni per la popolazione.

•L’adulticida prevede la nebulizzazione in aree aperte, di notte, con obbligo di tenere porte e finestre chiuse, ritirare alimenti e panni stesi, proteggere le arnie, allontanare persone e animali.

Confonderli, specialmente in un momento delicato come questo, con casi di West Nile confermati, non è un errore banale: è grave e potenzialmente pericoloso.

La versione dei fatti da Lei resa è in contrasto con i dati oggettivi ed addebita gravi responsabilità alla scrivente in assenza di alcun riscontro.

Lei cita una PEC inviata alle 18:30, cosa che possiamo smentire con ricevute alla mano, e discute di un intervento di cui, evidentemente, le è sfuggito l’orario di esecuzione. Probabilmente non poteva conoscerlo, visto che la stessa ASE nel comunicato non lo ha specificato.

Riteniamo assolutamente non condivisibile la scelta del suo ufficio di pubblicare un comunicato correggendo “antilarvale” in “adulticida” come se nulla fosse.

Così come riteniamo del tutto superfluo rispondere al nostro avviso con una nota dell’ASE per risolvere questa grave mancanza.

Forse sarebbe stato opportuno prendere atto dell’errore fatto facendo presente ai cittadini che si sarebbe prestata maggiore attenzione per il futuro, concordando gli interventi col responsabile del servizio.

Ci siamo visti costretti ad astenerci prima di tutto come cittadini e poi come azienda, anche contro i nostri interessi economici, perché la salute pubblica viene prima di tutto.

Non abbiamo interesse a rendere versioni di comodo perché svolgiamo un ruolo tecnico e non politico e ci auspichiamo che i cittadini comprendano ancor meglio il nostro operato e le nostre scelte dopo aver letto questa nota.

Gimar