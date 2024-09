Manfredonia, gattino su un cornicione da giorni

Buonasera è da giorni che questo gattino è salito su un palazzo in corso Manfredi a Manfredonia e non riesce più a scendere.

Sono stati chiamati anche i Vigili del Fuoco. Si trova nel palazzo di fronte la chiesa del Carmine su corso Manfredi. Non mangia da giorni.

Segnalazione di un utente