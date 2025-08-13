[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Galli: “Valentino scarica su altri i propri limiti”

Dopo le incredibili affermazioni dell’assessore, siamo costretti ad intervenire anche su questa vicenda, ricostruendo i fatti.

ASE SpA affida, ad agosto, DUE GIORNI PRIMA della pubblicazione del bando (avete letto bene!!), il servizio di disinfezione e disinfestazione, per € 15.000,00.

Il 7 agosto, in via telefonica (come se si stesse prenotando una pizza), la stessa ASE chiede ed ottiene un preventivo da un diverso operatore economico per una disinfestazione ADULTICIDA straordinaria, a cui segue la individuazione della data e delle aree di esecuzione del servizio (ore 24,01 del 12 agosto).

Alle ore 19.10 circa dell’11 agosto, ASE pubblica un comunicato, rivolto alla cittadinanza, in cui per ben DUE VOLTE definisce ANTILARVALE, invece di ADULTICIDA, il servizio che si sarebbe dovuto eseguire.

La differenza non è di poco conto: l’ADULTICIDA è molto più invasivo, comportando l’uso dell’atomizzatore, che diffonde nell’aria e su qualsiasi oggetto o indumento sostanze delicate.

La società incaricata, dopo aver letto l’informazione ERRATA dell’ASE, scrive immediatamente alla stessa, rinviando l’intervento a data da concordarsi e notiziando nello stesso tempo i concittadini.

Ciò per tutelare la salute di tutti noi ed evitare confusioni pericolose.

L’assessore, dal canto suo, invece di contribuire a restituire certezze alla popolazione, ha preferito condannare l’azione dell’azienda privata, inducendo quest’ultima a diramare una nota di precisazioni, per illustrare correttamente l’accaduto.

Dopo quanto avvenuto, accusare imprenditori sipontini e terzi di aver creato allarmismi, attraverso versioni distorte, e’ GRAVISSIMO

Scaricare su altri (attenti e responsabili) i propri limiti, oramai, INNEGABILI, come ha fatto l’assessore in questione, vale a rendere ancora più evidenti le sue conclamate incapacità.

Stiamo ancora attendendo, nel frattempo, questo fondamentale servizio contro la WEST NILE , mentre l’assessore si dimena inutilmente in esercizi di insostenibile autodifesa.

Ugo Galli – Consigliere Comunale