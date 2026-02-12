[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Galli: “Manutenzione strade e verde pubblico, servono azioni concrete”

-Piazzale Caduti del Lavoro, tra le tante arterie cittadine, ad alta densità di traffico veicolare e pedonale, appare in queste condizioni, stamattina, nonostante tutte le precedenti segnalazioni. Le buche sono evidenti.

• Piazzale Molise invece, è uno dei numerosi luoghi residenziali e periferici, completamente dimenticati dal Comune ed abbandonati a se’ stessi. Palesi le voragini dell’asfalto.

Quindi, i forti disagi, per gli automobilisti, persistono malgrado le promesse ascoltate più volte, le variazioni di bilancio ed i programmi deliberati nell’aula consiliare o i frequenti interventi autoelogiativi, attraverso i social.

Intanto, si ricorre ai “rattoppi” solo per alcune strade, interessate dalle imminenti iniziative carnevalesche. Una sorta di fumo negli occhi.

•Inoltre, all’interno dell’area circostante il monumento, intestato al compianto carabiniere sipontino, il verde pubblico si presenta senza alcuna cura.

•Mentre, il Piazzale, situato tra le vie Giovanni Verga e G. D’Annunzio(zona certamente popolata), sembra la riproposizione di un esperimento scientifico, ispirato da criteri botanici futuristici: la Foresta Umbra in Città.

A Manfredonia servono amministratori che realizzino azioni concrete, improntate ad un sano ed attento pragmatismo, non nostalgiche rievocazioni del Bagaglino, ripercorrendo i fasti del passato teatrale e televisivo

Ugo Galli Consigliere Comunale Manfredonia