Manfredonia, furto in abitazione. “Anziana trova la casa a soqquadro”

Manfredonia (FG) – Momenti di paura e sconforto questa mattina per una donna anziana residente in via Dante Alighieri, a Manfredonia. La signora, uscita di casa per alcune commissioni, al suo rientro ha trovato l’abitazione completamente sottosopra: mobili spostati, cassetti aperti e oggetti personali sparsi ovunque.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito in pieno giorno, approfittando dell’assenza della proprietaria. Non è ancora chiaro come siano riusciti a introdursi nell’appartamento; i malviventi avrebbero comunque rovistato in ogni stanza alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Manfredonia, che hanno avviato i rilievi e raccolto la denuncia della donna.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare eventuali movimenti sospetti e ricordano l’importanza di mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle ore diurne, quando le abitazioni possono rimanere incustodite.

Fonte della segnalazione: Manfredonia Bella

Lo riporta Radio Manfredonia Centro