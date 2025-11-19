[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, fuochi d’artificio per strada. Ed i resti dei botti restano lì…

Ieri sera hai festeggiato con i tuoi meravigliosi fuochi d’artificio al centro della strada che per poco non mi entravano in casa e che di sicuro avranno terrorizzato l’intera fauna di quartiere. E fin qui ok, sono felice per te e per l’evento meritevole di attenzioni.

Dopo lo spettacolo però abbi la decenza di eliminare i residui per rispetto dei vicini che forse (dico forse) ci tengono un po’ di più alla pulizia ed al decoro delle stesse strade che calpesti giornalmente. Festeggiare non è un problema se è nei limiti della legalità e del rispetto altrui.