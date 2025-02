[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Francavilla, sfida salvezza da vincere a tutti i costi

Domani, alle 15:00, nel nostro Miramare, affronteremo il Francavilla, uno scontro salvezza da vincere a tutti i costi. All’andata, il 20 ottobre, al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, fummo sconfitti 2-0: i padroni di casa segnarono un gol per tempo con Romano ed Esposito.

L’esultanza dei giocatori del Francavilla nel match d’andata dopo il 2-0. Credit: Lucia Melcarne

IL PERCORSO DEL MANFREDONIA

Il Manfredonia occupa la 15ª posizione in classifica con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Ha segnato 18 gol e ne ha subiti 39. In casa ha raccolto 13 punti in 12 partite, con 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, realizzando 13 reti e incassandone 18.

La formazione iniziale del Manfredonia a Nocera Inferiore. Credit: Lucia Melcarne

Nelle ultime cinque gare ha conquistato 5 punti, grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 5 gol fatti e 10 subiti. Al Miramare, invece, ha ottenuto 9 punti con 2 vittorie e 3 pareggi, segnando 8 reti e subendone 4.

Un’ azione di gioco di Nocerina-Manfredonia. Credit: Lucia Melcarne

La scorsa settimana, un grande Manfredonia ha finalmente interrotto la serie negativa in trasferta con un prezioso 0-0 al San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore, contro la capolista Nocerina. La squadra ha disputato una gara perfetta in fase difensiva e ha sfiorato il colpaccio con alcuni pericolosi contropiedi. I sipontini arrivano a questa sfida con due risultati utili consecutivi: oltre al pareggio con la Nocerina, l’1-1 casalingo contro l’Ugento, reso amaro dal gol subito nei minuti di recupero. Il Manfredonia non vince dal 19 gennaio (3-2 contro l’Angri) e non perde dal 26 gennaio (3-0 contro il Matera).

Domenica non ci sarà il difensore Umberto De Luca, espulso dopo il fischio finale la scorsa settimana.

Il miglior marcatore della squadra è il capitano Mirko Giacobbe con 5 reti, seguito da Paolo Carbonaro a quota 3.

Un calcio d’angolo a favore del Manfredonia la settimana scorsa. Credit: Lucia Melcarne

IL PERCORSO DEL FRANCAVILLA

Il Francavilla occupa la 14ª posizione in classifica con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Ha il peggior attacco del campionato con appena 16 gol realizzati, ma può vantare l’8ª miglior difesa con 24 reti subite.

La formazione iniziale del Francavilla nel match d’andata. Credit: Lucia Melcarne

In trasferta ha raccolto 10 punti in 11 partite, vincendo solo una volta, pareggiando 7 incontri e perdendone 3. Anche lontano dal Fittipaldi, il Francavilla ha il peggior attacco del torneo con sole 4 reti segnate, ma si distingue per la miglior difesa del campionato con appena 6 gol incassati.

Nelle ultime cinque partite ha conquistato 5 punti, con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, segnando 5 gol e subendone 7. Lontano da casa, ha ottenuto 5 punti con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, realizzando 4 reti e subendone 5.

L’ammonizione di Tedesco nel match d’andata, ora in forza al Francavilla. Credit: Lucia Melcarne

La scorsa settimana è arrivata la prima vittoria esterna per la squadra di mister Nolè: il Francavilla ha espugnato il campo dell’Ugento grazie al gol di Musumeci all’83°, dopo un match equilibrato. Un successo che ha interrotto un digiuno di quattro partite (2 pareggi e 2 sconfitte), con l’ultima vittoria che risaliva al 5 gennaio, un netto 3-0 contro il Matera.

Un’ azione di gioco nel match d’andata al Fittipaldi. Credit: Lucia Melcarne

Escludendo la trasferta di Francavilla Fontana (2-2), i Sinniti non hanno mai segnato o subito più di un gol fuori casa, vincendo o perdendo di misura o pareggiando a reti bianche.

Il miglior marcatore della squadra è Vincenzo Barone con 4 reti, seguito da Roberto Esposito con 3.

UNO SGUARDO ALLA SFIDA

Il Manfredonia si prepara ad una sfida di fondamentale importanza per la corsa salvezza. Il match contro il Francavilla è uno scontro diretto da non sbagliare, un’occasione per agganciare i rossoblù a quota 22 punti e rilanciarsi, tornando a conquistare una vittoria che manca da troppo tempo.

I sipontini arrivano con il morale rafforzato dal buon pareggio ottenuto sul campo della capolista Nocerina, ma con la consapevolezza che c’è ancora molto da migliorare, soprattutto dopo il rammarico per il pari subito in extremis contro l’Ugento nell’ultima gara casalinga. Per tornare alla vittoria sarà necessario mantenere la stessa solidità difensiva mostrata a Nocera e trovare maggiore concretezza in attacco.

Il Francavilla, dal canto suo, è reduce dalla prima vittoria fuori casa e vorrà dare continuità a quel successo. Si tratta di una squadra compatta, capace di subire pochi gol, ma con un attacco che ha spesso faticato a trovare la via della rete. Sarà dunque fondamentale mantenere alta l’attenzione e sfruttare al meglio le occasioni create.

Il Manfredonia deve scendere in campo con coraggio e determinazione, consapevole dell’importanza di questa sfida. Servirà carattere, lucidità e spirito di sacrificio per conquistare tre punti fondamentali per il nostro obiettivo. Ora più che mai, è il momento di lottare su ogni pallone. Forza Manfredonia!

Nico Troiano per Manfredonia Calcio