Manfredonia – Foggia, la Serie A vuole Castaldi?

Per Foggia e Manfredonia non è un periodo, calcisticamente parlando, entusiasmante, ma le attenzioni di un team di Serie A si sarebbero focalizzate su Giovanni Castaldi, difensore classe 2007 di proprietà dei rossoneri ed in prestito in riva al Golfo.

L’indiscrezione è stata lanciata dal Quotidiano l’Attacco.

Si parla di un’offerta di 400.000 euro, confermata dal suo agente Felice Evacuo che ha anche confermato l’interesse di diversi club di Serie B.