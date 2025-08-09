[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, firma il giovane attaccante Belloisi

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Antonio Belloisi, attaccante classe 2005, nato il 30/03 ad Avellino e cresciuto nel vivaio della Ternana.

�Esterno d’attacco mancino, il suo ruolo naturale è quello di ala destra, ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta o esterno di centrocampo.

Nel corso della sua giovane carriera ha vestito le maglie di Ternana, Lanciano, Avezzano, Sora, Legnano e Portici, collezionando 30 presenze ufficiali e realizzando 7 gol tra Serie D, Coppa Italia di Serie D e campionati Under 17.�Nella scorsa stagione ha militato tra Portici e Avezzano, mostrando qualità tecniche, velocità e capacità di saltare l’uomo.

Calciatore moderno e dinamico, Belloisi porta alla squadra freschezza, imprevedibilità e duttilità offensiva.