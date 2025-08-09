[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, firma anche il giovane mancino Arena

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Giovanni Paolo Arena, centrocampista classe 2006.

�Mancino naturale, Giovanni nasce come esterno destro/trequartista, unendo qualità tecniche e visione di gioco.

Cresciuto nei vivai di Spezia, Carrarese e Catania, ha già maturato esperienze importanti nei campionati giovanili nazionali, dimostrando duttilità e spirito di sacrificio.

�Arena è pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra biancoceleste per la stagione 2025/26.