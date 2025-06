[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, finale con il botto al Trofeo Zangardi Cup

Si è concluso lunedì 2 giugno il “Trofeo Zangardi Cup” a Rodi Garganico, e i nostri Piccoli Delfini sono stati grandi protagonisti!



Un torneo che è stato molto più di un semplice evento sportivo: è stata la degna conclusione di un anno straordinario, fatto di crescita, sorrisi, emozioni e tantissima passione.

Cinque giorni tra partite, giochi, spiagge, nuove amicizie e il calore della famiglia biancoceleste, in un contesto unico come il Gargano. Campo e divertimento, agonismo e spensieratezza, in un mix perfetto che ha fatto vivere ai nostri piccoli atleti un’esperienza indimenticabile.

📍 Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie che ci hanno accompagnato, ai mister che ogni giorno educano prima di allenare, e soprattutto ai nostri bambini, veri protagonisti di questa meravigliosa stagione.

Con il cuore colmo di gratitudine… ci vediamo presto. Perché le emozioni, quelle vere, non vanno mai in vacanza!