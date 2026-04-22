Sport Manfredonia

Manfredonia-Fidelis Andria, modalità tagliandi

Redazione22 Aprile 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA-FIDELIS ANDRIA: MODALITÀ TAGLIANDI

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fidelis Andria in programma Domenica 26 Aprile alle ore 15:00.

SETTOREINTERO
TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA€ 15.00
TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA€ 12.50
GRADINATA EST€ 8.00
CURVA SUD/ P. COTUGNO€ 8.00
CURVA NORD / SETTORE OSPITI€ 8.00
UNDER 12 GRATIS


Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75

I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.

tenuta santa lucia
Redazione22 Aprile 2026