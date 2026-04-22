Sport Manfredonia
Manfredonia-Fidelis Andria, modalità tagliandi
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MANFREDONIA-FIDELIS ANDRIA: MODALITÀ TAGLIANDI
Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fidelis Andria in programma Domenica 26 Aprile alle ore 15:00.
|SETTORE
|INTERO
|TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA
|€ 15.00
|TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA
|€ 12.50
|GRADINATA EST
|€ 8.00
|CURVA SUD/ P. COTUGNO
|€ 8.00
|CURVA NORD / SETTORE OSPITI
|€ 8.00
|UNDER 12 GRATIS
Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita
*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75
I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.