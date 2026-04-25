Sport Manfredonia
Manfredonia-Fidelis Andria, le probabili formazioni: torna Pezzella
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Manfredonia-Fidelis Andria, le probabili formazioni: torna Pezzella
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Cicerelli, Balba (06); Hernaiz, Jallow; Urain. Allenatore: Pezzella.
FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Perina; Tsioungaris (07), Cipolletta, Ronchi; Casiello, Tagliarino (05), Barberini, Giorgione, Rovere (07); Gatto, Marquez. Allenatore: Catalano.