Manfredonia, Festival d’Autunno al Parco Giochi dell’Orso
Manfredonia, Festival d’Autunno al Parco Giochi dell’Orso
Ci siamo quasi pronti per raccogliervi alla festa di inaugurazione del festival d’autunno che si terrà presso il parco giochi dell’orso il giorno 27 ottobre 2025 dalle ore 17:00 alle 19 a cura dell’officina del sorriso che ringraziamo per essersi messo a disposizione della comunità, anche questa volta.
Il Parco per i giorni 27/28/29/30/31 Ottobre e 1/2 Novembre avrà i seguenti orari di apertura:
Tutti i pomeriggi
Dalle 16 alle 20
1/2 Novembre anche la mattina dalle9.30 alle12.30
INGRESSO LIBERO
LABORATORIO CREA LA TUA ZUCCA a cura dell’Associazione Angeli2021 e l’Artista Raffaella Fariello
28 Ottobre 2025
Dalle 16.30/17.30
FINO A RAGGIUNGIMENTO NUMERO
Info e prenotazioni
Solo su whatsapp al
3401652605 Rita
Link diretto
Contatta Associazione Angeli2021 su WhatsApp. https://wa.me/393401652605
L’Associazione Angeli 2021
Ringrazia dal profondo del suo cuore a tutti coloro che si sono adoperati pee la realizzazione dell’allestimento per il FESTIVAL D’AUTUNNO
Ora tocca a voi COMUNITÀ DI MANFREDONIA, veniteci a trovare da Lunedì 27 Ottobre start ore 17 per trascorrere giorni indimenticabili e pieni di gioia e sorrisi per grandi e piccini