Manfredonia, Festival d’Autunno al Parco Giochi dell’Orso

Ci siamo quasi pronti per raccogliervi alla festa di inaugurazione del festival d’autunno che si terrà presso il parco giochi dell’orso il giorno 27 ottobre 2025 dalle ore 17:00 alle 19 a cura dell’officina del sorriso che ringraziamo per essersi messo a disposizione della comunità, anche questa volta.

Il Parco per i giorni 27/28/29/30/31 Ottobre e 1/2 Novembre avrà i seguenti orari di apertura:

Tutti i pomeriggi

Dalle 16 alle 20

1/2 Novembre anche la mattina dalle9.30 alle12.30

INGRESSO LIBERO

LABORATORIO CREA LA TUA ZUCCA a cura dell’Associazione Angeli2021 e l’Artista Raffaella Fariello

28 Ottobre 2025

Dalle 16.30/17.30

FINO A RAGGIUNGIMENTO NUMERO

Info e prenotazioni

Solo su whatsapp al

3401652605 Rita

Link diretto

Contatta Associazione Angeli2021 su WhatsApp. https://wa.me/393401652605

L’Associazione Angeli 2021

Ringrazia dal profondo del suo cuore a tutti coloro che si sono adoperati pee la realizzazione dell’allestimento per il FESTIVAL D’AUTUNNO

Ora tocca a voi COMUNITÀ DI MANFREDONIA, veniteci a trovare da Lunedì 27 Ottobre start ore 17 per trascorrere giorni indimenticabili e pieni di gioia e sorrisi per grandi e piccini