Manfredonia, Festival d'Autunno al Parco Giochi dell'Orso

Redazione22 Ottobre 2025
Manfredonia, Festival d’Autunno al Parco Giochi dell’Orso

Ci siamo quasi pronti per raccogliervi alla festa di inaugurazione del festival d’autunno che si terrà presso il parco giochi dell’orso il giorno 27 ottobre 2025 dalle ore 17:00 alle 19 a cura dell’officina del sorriso che ringraziamo per essersi messo a disposizione della comunità, anche questa volta.

🛝🏞️Il Parco per i giorni 27/28/29/30/31 Ottobre e 1/2 Novembre avrà i seguenti orari di apertura:

⏰ Tutti i pomeriggi

Dalle 16 alle 20

📆 1/2 Novembre anche la mattina dalle9.30 alle12.30

🎫INGRESSO LIBERO

🖌️🎨🎃LABORATORIO CREA LA TUA ZUCCA a cura dell’Associazione Angeli2021 e l’Artista 👩‍🎨 Raffaella Fariello

📆28 Ottobre 2025

Dalle 16.30/17.30

⚠️FINO A RAGGIUNGIMENTO NUMERO⚠️

Info e prenotazioni

Solo su whatsapp al

📲3401652605 Rita

👇🏼Link diretto

Contatta Associazione Angeli2021 su WhatsApp. https://wa.me/393401652605

L’Associazione Angeli 2021💙

Ringrazia dal profondo del suo cuore a tutti coloro che si sono adoperati pee la realizzazione dell’allestimento per il FESTIVAL D’AUTUNNO💚🧡

Ora tocca a voi COMUNITÀ DI MANFREDONIA, veniteci a trovare da Lunedì 27 Ottobre start ore 17 per trascorrere giorni indimenticabili e pieni di gioia e sorrisi per grandi e piccini

