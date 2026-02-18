Sport Manfredonia
Manfredonia-Ferrandina: modalità tagliandi
Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Ferrandina in programma Domenica 22 Febbraio alle ore 15:00.
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO*
|TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA
|€ 23.00
|TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA
|€ 18.00
|€ 15.00
|GRADINATA EST
|€ 12.00
|€ 8.00
|CURVA SUD/ P. COTUGNO
|€ 10.00
|€ 6.00
|CURVA NORD / SETTORE OSPITI
|€ 10.00
|€ 6.00
|UNDER 12 GRATIS
Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita
*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75
I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.
MODALITÀ ACCESSO UNDER 12 – (6-12 ANNI)
Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore.
Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto.
|RIVENDITORI
|TICKETONE.IT (ACQUISTA QUI)
|BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
|BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(Da giovedì 19 a Sabato 21 | dalle 18:00 alle 20:00,
Domenica 22 | dalle 10 alle 14:30)
