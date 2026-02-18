Sport Manfredonia

Manfredonia-Ferrandina: modalità tagliandi

Redazione18 Febbraio 2026
MANFREDONIA-FERRANDINA: MODALITÀ TAGLIANDI

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Ferrandina in programma Domenica 22 Febbraio alle ore 15:00.

SETTOREINTERORIDOTTO*
TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA€ 23.00
TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA€ 18.00€ 15.00
GRADINATA EST€ 12.00€ 8.00
CURVA SUD/ P. COTUGNO€ 10.00€ 6.00
CURVA NORD / SETTORE OSPITI€ 10.00€ 6.00
UNDER 12 GRATIS


Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75

I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.

MODALITÀ ACCESSO UNDER 12 – (6-12 ANNI)

Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore.

Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto.

RIVENDITORI
TICKETONE.IT (ACQUISTA QUI)
BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(Da giovedì 19 a Sabato 21 | dalle 18:00 alle 20:00,
Domenica 22 | dalle 10 alle 14:30)

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – 2025/2026

