Manfredonia-Ferrandina, le probabili formazioni

21 Febbraio 2026
Manfredonia-Ferrandina, le probabili formazioni

Nel Ferrandina fuori Antonacci per squalifica. Pezzella ritrova il migliore 11.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli: Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, Carullo; Jallow, Hernaiz; Urain. Allenatore: Pezzella.

FERRANDINA (3-5-2): Galiano (06); Desimini, Sepe, Gianfreda; Otero (05), Calabria, Asare, Cirigliano (07), Mastromarino; Cristiano, Canavese. Allenatore: Minincleri.

Redazione21 Febbraio 2026
