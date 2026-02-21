Sport Manfredonia
Manfredonia-Ferrandina, le probabili formazioni
Nel Ferrandina fuori Antonacci per squalifica. Pezzella ritrova il migliore 11.
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli: Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, Carullo; Jallow, Hernaiz; Urain. Allenatore: Pezzella.
FERRANDINA (3-5-2): Galiano (06); Desimini, Sepe, Gianfreda; Otero (05), Calabria, Asare, Cirigliano (07), Mastromarino; Cristiano, Canavese. Allenatore: Minincleri.