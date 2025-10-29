[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, fermato per un turno un componente dello staff di Pezzella. Entra in diffida Giacobbe

Un componente dello staffi di mister Pezzella, Domenico Ferrazzano, è stato fermato per un turno, dopo le proteste di domenica e la conseguente espulsione: non sarà in panchina contro la Paganese.

Entra in diffida, invece, Mirko Giacobbe che domenica ha ricevuto la sua quarta ammonizione.