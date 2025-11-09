Sport Manfredonia

Manfredonia-Fasano, Pezzella e lo scatto a fine partita: “Mi è costato uno stiramento”

Redazione9 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Fasano, Pezzella e lo scatto a fine partita: “Mi è costato uno stiramento”

C’è simbiosi tra la città di Manfredonia, la tifoseria, la società ed il mister Pezzella che, al triplice fischio, è corso verso la Gradinata Est: “Mi è costato uno stiramento” ammette sorridendo al nostro inviato Alessandro Leone “Ma sono due mesi che avverto questa fiducia che fa bene a me ed alla squadra”.

Ora c’è la trasferta di Gravina dove sarà assente Jallow: “Ora le assenze sono tante e siamo in pochi, purtroppo chi si è fatto male ha bisogno di tempo, speriamo di recuperarne qualcuno”.

Redazione9 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©