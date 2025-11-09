[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Fasano, Pezzella e lo scatto a fine partita: “Mi è costato uno stiramento”

C’è simbiosi tra la città di Manfredonia, la tifoseria, la società ed il mister Pezzella che, al triplice fischio, è corso verso la Gradinata Est: “Mi è costato uno stiramento” ammette sorridendo al nostro inviato Alessandro Leone “Ma sono due mesi che avverto questa fiducia che fa bene a me ed alla squadra”.

Ora c’è la trasferta di Gravina dove sarà assente Jallow: “Ora le assenze sono tante e siamo in pochi, purtroppo chi si è fatto male ha bisogno di tempo, speriamo di recuperarne qualcuno”.