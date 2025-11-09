Sport Manfredonia

Manfredonia-Fasano, Agnelli a IlSipontino: “Ci è mancato solo il gol”

Redazione9 Novembre 2025
Agnelli, intervistato da Alessandro Leone al termina di Manfredonia-Fasano, ha commentato lo 0-0 del Miramare.

“Oggi è mancato il gol. Siamo arrivati undici volte alla conclusione, abbiamo preso una traversa, ci sono state delle parate ottime del portiere. La linea difensiva avversaria ha difeso bene tutti gli spazi, vanno fatti i complimenti. È stata una partita maschia, questo è chiaro, però fa parte del gioco, fa parte del percorso di crescita” ha aggiunto il tecnico fasanese, ex della gara “Dobbiamo capire e prendere quello che abbiamo adesso subito a livello di positività, quindi prenderlo come uno sprone positivo per poter migliorare, e soprattutto lavorare in settimana nel miglior modo possibile. So di avere dei grandi uomini, quindi so che lavoreranno tanto, ancora di più”.

