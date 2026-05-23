Manfredonia, evento in ricordo di Umberto Leone
Manfredonia, evento in ricordo di Umberto Leone
Martedì 26 maggio, alle ore 19.00, ricorderemo, presso il Circolo Unione, Umberto Leone, scomparso assai prematuramente, a causa di un male incurabile.
L’evento, cui prenderanno parte i genitori di questo ragazzo semplicemente straordinario , sarà svolto in collaborazione con la meritoria associazione, della quale il nostro amico era componente.
Si tratta del gruppo volontaristico “Scamu- I protettori dei sogni”, costituito da persone, dotate di un’umanita’ sconfinata, che indossano gli abiti dei supereroi e dei personaggi dei fumetti, per portare gioia e spensieratezza ai bamibini, ricoverati nelle strutture ospedaliere del nostro territorio.
Racconteremo una storia incredibile di vicinanza a chi soffre.
La partecipazione è libera.
Non mancate!!
Il presidente del Circolo Unione
Ugo Galli