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Manfredonia, evento in ricordo di Umberto Leone

Martedì 26 maggio, alle ore 19.00, ricorderemo, presso il Circolo Unione, Umberto Leone, scomparso assai prematuramente, a causa di un male incurabile.



L’evento, cui prenderanno parte i genitori di questo ragazzo semplicemente straordinario , sarà svolto in collaborazione con la meritoria associazione, della quale il nostro amico era componente.

Si tratta del gruppo volontaristico “Scamu- I protettori dei sogni”, costituito da persone, dotate di un’umanita’ sconfinata, che indossano gli abiti dei supereroi e dei personaggi dei fumetti, per portare gioia e spensieratezza ai bamibini, ricoverati nelle strutture ospedaliere del nostro territorio.



Racconteremo una storia incredibile di vicinanza a chi soffre.

La partecipazione è libera.



Non mancate!!

Il presidente del Circolo Unione

Ugo Galli