[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, eventi annullati per il 25 aprile e 1 maggio dopo l’ordinanza sulla musica

Sono tre, al momento, gli eventi annullati a Manfredonia per il 25 aprile e 1o maggio dopo l’ordinanza del sindaco.

Due eventi erano in programma per il 25 aprile (uno dei due a Siponto), uno per il primo maggio, anche questo a Siponto, ed annullato nelle scorse ore con un post polemico.