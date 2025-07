[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, esteso il divieto di balneazione fino all’Acqua di Cristo

Ordinanza n. 31 del 10/07/2025

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE COMPRESO TRA SCARICO FARO

30 M SN E LIDO ACQUA DI CRISTO

Il SINDACO

Vista la nota, acquisita al prot. com. n. 37277 del 10.07.2025, del Direttore DAP Foggia Ing.

Napolitano Giovanni, che si allega alla presente, con la quale si comunicano i parametri microbiologici di

Enterococchi, che superano i limiti previsti dal D.Lgs 116/2008, nell’area indicata come scarico faro 30 mt

sn” id: it016071029034

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Visto l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 6 della Legge

125/2008;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il

procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della

situazione e, nel rispetto del principio precauzionale, salvaguardare la salute pubblica;

Acquisito il nulla osta verbale della Direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL FG,

Dott.ssa Giuseppina Moffa

D I C H I A R A

l’inagibilità temporanea del tratto di mare, a partire dal molo di levante fino al molo del porto industriale,

antistante i seguenti punti:

Area di balneazione “SCARICO FARO 30 MT SN” ID: IT016071029034 (come da DGR n.2467 del

16/11/2010);

16/11/2010); in via precauzionale l’area di balneazione “LIDO ACQUA DI CRISTO” ID: IT016071029033 (come da DGR

n.2467 del 16/11/2010);

O R D I N A

Il divieto di balneazione temporaneo: