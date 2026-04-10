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Manfredonia, erba alta fino a 2 metri nei Comparti. “Non dovevano iniziare a decespugliare dal 21 marzo?”

Prima segnalazione

Chiedevo per un amico, ma il 21 di quale mese e anno cominceranno a decespugliare nel Ca4?? Ormai siamo invasi dall’erbacce.





Seconda segnalazione

Segnalazione per la zona Comparti CA9

Vorrei segnalare che nell’area si sono create zone con erba alta fino a circa 2 metri. La situazione rende difficile il passaggio e rappresenta un problema sia per il decoro urbano che per la sicurezza.

Inoltre, nelle vicinanze ci sono bambini che giocano quotidianamente: l’erba così alta può nascondere pericoli e aumenta il rischio che qualcuno possa farsi male.

Si chiede gentilmente a chi di competenza di intervenire al più presto per la manutenzione del verde.

Grazie. Diego.