Manfredonia, ennesimo atto di inciviltà: “Scena ripugnante”

Parco Pellegrino: ennesimo atto di inciviltà. Basta tollerare chi distrugge la città.

Questa mattina, l’area adiacente Parco Pellegrino si è presentata in condizioni indegne: rifiuti abbandonati ovunque, tra cui una busta dalla quale fuoriuscivano numerosi vermi, in una scena ripugnante e pericolosa per la salute pubblica.

L’aspetto più grave? Davanti al condominio interessato non era esposto nemmeno un mastello regolare, ma solo buste lasciate a terra, segno evidente di un comportamento irresponsabile e in aperta violazione delle regole.

È l’ennesima dimostrazione che non è il sistema di raccolta a essere inadeguato, ma chi si ostina a non rispettarlo. Chi abbandona rifiuti in questo modo non è disattento, è incivile. Non c’è più spazio per alibi o giustificazioni.

L’A.S.E. è intervenuta immediatamente per ripristinare decoro e pulizia, e va loro riconosciuto il massimo impegno. Ma non è accettabile che ogni giorno si debba correre dietro all’inciviltà di pochi, a spese di tutti.

È stata allertata la Polizia Locale.

I controlli saranno intensificati, così come l’impiego di fototrappole. Chi verrà identificato sarà denunciato e sanzionato senza alcuna tolleranza.

La città è un bene comune. Chi la sporca, chi la umilia, si mette contro l’intera comunità.

Parco Pellegrino e ogni altro spazio pubblico saranno difesi con ogni mezzo disponibile. È finito il tempo della tolleranza.



ASSESSORA RITA VALENTINO