Manfredonia ed il Titanic, Manfredonialand: “Col senno di poi chi si è lamentato ora è pentito?”

Un tuffo nel passato! Vi ricordate le luminarie natalizie di qualche anno fa a Manfredonia? Tra tutte, il Titanic suscitò tantissime polemiche. Noi di Manfredonialand (all’epoca Manfredoniagram) abbiamo sempre difeso il progetto, supportando gli amici di “Io sono Partita IVA”, i nostri commercianti che hanno contribuito a illuminare la città.

Ora vogliamo sapere da voi: con il senno di poi, chi si era lamentato… si è pentito o no?

MANFREDONIA ED IL TITANIC: LE LUMINARIE DI IO SONO PARTITA IVA FINIRONO SOTTO ATTACCO

Nel fossato del Castello no, in Piazza Maestri d’Ascia no: l’affaire Titanic, e le relative installazioni luminose, nel 2022 scatenarono il dibattito politico e civile a Manfredonia.

La politica d’opposizione, allora, attaccò l’amministrazione Rotice a più riprese, ma ci furono anche interventi a difesa di Luci del Golfo, come quello di Lucia Melcarne.